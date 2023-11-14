Dolar, zirvesini 28,61 TL'ye taşıdı

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,5531 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,6073 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 28,6165 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 28,6118 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 28,7070 TL'ye kadar tırmanırken; 10 Kasım'da sığ piyasada rekor seviyesini 28,73'e çıkarmıştı.

Euro kuru yatay

Euro fiyatları da sığ piyasada 30,8520 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,04 artışla 30,6304 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 35,1433 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,08 oranında düşüşle 105,69 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0696 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 29,06 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,67 seviyesinde bulunuyor.