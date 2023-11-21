Dolar zirvesini 28,81 TL'ye yükseltti

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,7599 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,7641 TL seviyesinden başladı. Kur, açılış sonrasında 28,8132 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, Türkiye piyasalarının kapanış olduğu saat olan 17.30 itibarıyla yüzde 0,22 yükselişle 28,8019 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, geçen cuma günü Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda tarihi rekor seviyesini 28,93 seviyesine çıkarmıştı.

Euro/TL'de yeni rekor

Euro fiyatları, 31,6460 TL'ye kadar yükselerek yeni rekor seviyesini gördü. Euro şu dakikalarda ise, yüzde 0,39 artışla 31,5641 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,1555 TL'de işlem görüyor.

Beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verisi sonrası dolar endeksinde düşüş sürüyor. Dolar endeksi 104 seviyesinin altında hareketine devam ederken; şu dakikalarda yüzde 0,09 oranında düşüşle 103,30 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0949 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,56 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40,52 seviyesinde bulunuyor.