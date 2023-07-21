Dolar zirveye yakın, yatay seyrediyor

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklentilerin altında artışla %17.5'e yükselterek sıkılaştırmanın kademeli devam edeceği mesajının ardından tarihi zirvelere yakın yatay seyrediyor.

TCMB, kademeli faiz artışlarının etkisini artıracak zorunlu karşılık başta olmak üzere ek adımlar açıkladı. TL zorunlu karşılıkta kur korumalı mevduata (KKM) yönelik değişiklikle, 500 milyar TL'ye yakın likidite kalıcı çekilecek. Bu adım KKM'de diğer TL mevduattan farklı olarak tüm vadelerde %15 zorunlu karşılık ile sağlandı. Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dolar/TL bugün 26,92 ve Euro/TL 30,01 seviyelerinde işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 yükselişle 6.688,10 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 artışla rekor kapanış seviyesi olan 6.682,11 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.700,36 puana taşıdı.

Küresel piyasalar, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor.

Analistler, dün ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısındaki gerilemenin ardından soru işaretlerinin daha fazla arttığını belirterek, ABD'de haftalık işsizlik başvurularındaki beklenmedik düşüşün daha güçlü bir istihdam raporuna işaret ettiğini söyledi.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.850 seviyelerinin direnç, 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.