ABD büyüme verisi dolarda etkili olacak

Commerzbank, 15:30'da açıklanacak ABD ikinci çeyrek gayrisafi yurtiçi hasıla verilerinin beklentilerin altında kalması halinde doların düşebileceğini ve ülkenin büyüme avantajı nedeniyle para birimini tercih edenleri hayal kırıklığına uğratabileceğini söyledi.

Commerzbank döviz analisti Ulrich Leuchtmann, güçlü ABD büyümesinin Fed'in daha uzun süre daha kısıtlayıcı politika izlemesine izin verdiği için dolar için olumlu olduğunu ve ABD'deki yatırımları özellikle karlı hale getirdiğini belirtti.

WSJ'nin ekonomistler arasında yaptığı bir ankete göre, GSYH'nin ilk çeyrekteki %1,4'lük artışın ardından ikinci çeyrekte yıllık bazda %2,1 artması bekleniyor.