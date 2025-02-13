ABD doları aşağı yönlü düzeltme ile karşı karşıya

Convera Stratejisti Boris Kovacevic, Ukrayna-Rusya çatışmasında ateşkes umutlarının güvenli liman varlıklarına akışı azaltması nedeniyle doların daha da aşağı yönlü bir düzeltmeyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kovacevic, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'da bir barış anlaşması arayışında olduğuna dair haberlerin çarşamba günü açıklanan ve beklenenden yüksek gelen ABD enflasyon verilerini gölgede bıraktığını ifade etti.

"Veriler piyasaların ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentilerini azaltmasına yol açtı ancak dolar Ukrayna haberleriyle zayıfladı" diye konuşan Kovaceviç, “Görünümümüz, olumlu jeopolitik haberlerin şu anda Fed faiz indirimi endişelerinden daha ağır bastığı ve güçlü ABD verilerinin ortasında bile doları kırılgan bıraktığı yönünde” dedi.

DXY dolar endeksi, daha önce 107,502 ile bir haftanın en düşük seviyesini gördükten sonra %0,3 düşüşle 107,612'ye geriledi.