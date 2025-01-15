ABD doları, Japon yeni karşısında güçlenmeye devam edebilir

Deutsche Bank Research'ten Tim Baker, doların yen karşısında 160 seviyesinin ufukta görmesiyle birlikte muhtemelen daha fazla yukarı yönlü hareket edeceğini öngördü.

Baker’ın görüşüne göre, “yüksek ABD getirilerine olan güvenin artmasını, Japon Yeni kısa pozisyonlarının gerçek anlamda oluşmamasını, Japon politika yapımındaki karmaşıklıkları ve Japonya tarafından hala geri dönüş yapılmamasını” yansıtıyor.

Baker, ABD getirilerinin döviz çifti için önemli olmaya devam ettiğini ve korelasyonlarının hala yüzde 90'ın üzerinde olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu raporuna göre, Dolar/Japon Yeni'nin 4Ç rallisi, küresel yatırımcılar tarafından çok fazla yen şortu oluşturulmadan gerçekleşti.

Dahası, Baker'a göre BOJ'un faiz artırımları yaklaşıyor olsa da bunların yene çok yardımcı olacağı net değil. Baker, faiz artışlarının ılımlı bir şekilde fiyatlanmış göründüğünü vurguladı.

Dolar/Japon Yeni yüzde 0,32 düşüşle 157,48 seviyesinden işlem görüyor.