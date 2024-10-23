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ABD doları, seçim öncesi yükselmeye devam edecek

ABD’de Kamala Harris ve Donald Trump arasında çekişmeli geçen Kasım 2024 seçimleri yaklaşırken, uzmanlar doların küresel piyasalarda değer kazanmasını bekliyor.

Haber Merkezi
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ABD doları, seçim öncesi yükselmeye devam edecek
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ING'den Francesco Pesole, doların önümüzdeki ay yapılacak olan çekişmeli ABD başkanlık seçimleri öncesinde muhtemelen yükselmeye devam edeceğini söyledi.

Pesole, ABD para biriminin çarşamba günü “hafta ortasında bir miktar ivme kaybı” görebileceğini, ancak genel olarak seçim öncesinde çoğunlukla yükseleceğini vurguladı.

Dolar ayrıca Fed'in faiz oranlarını düşürme beklentilerinin azalmasıyla da yükseliyor. Dolar endeksi (DXY) yüzde 0,2 artışla 104,262'ye yükseldi.

Euro/dolar da gerileyerek 1,078 seviyesinden karşılık buldu. 

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