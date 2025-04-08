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ABD doları uzun vadede zayıflayabilir

PGIM Fixed Income, Fed'in olası faiz indirimleri, bütçe açığındaki artış ve hisse senedi piyasasından çıkışların uzun vadede ABD dolarını zayıflatabileceğini öngörüyor. Kurum, 2025 büyüme tahminini düşürürken, yavaşlayan ekonomiyle birlikte mali manevra alanının da daralabileceği uyarısında bulunuyor.

Haber Merkezi
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ABD doları uzun vadede zayıflayabilir
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PGIM Fixed Income, Fed'in olası faiz indirimleri ve hisse senedi piyasasından çıkış potansiyelinin uzun vadede daha zayıf bir ABD dolarına katkıda bulunabileceğini savundu.

PGIM'in tarife gelişmelerinin küresel makroekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmesi, 2025 yılı için ABD büyüme tahmininin yüzde 2,2'den yüzde 1,5'e düşürülmesini içeriyor.

Aşağı yönlü bir senaryo çizen PGIM, yavaşlayan bir ABD ekonomisinin bütçe açığını daha da artıracağını ve mali teşvik kapasitesini potansiyel olarak daraltacağını öngördü.

ABD'ye girişlerin azalması, uzun vadeli getirileri yükseltebilir ve doları zayıflatarak kredi baskılarını yoğunlaştırabileceğini ifade eden PGIM, Fed'in toplantıdan toplantıya, verilere bağlı yaklaşımını terk ederek bu etkiyi ele almak zorunda kalabileceği belirtti.

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