ABD enflasyonu doları nasıl etkiler?

Piyasaların asıl odak noktası, İran savaşı kaynaklı petrol fiyatlarındaki şokun enflasyon üzerindeki etkisi. Ancak Praefcke’ye göre petrol fiyatlarındaki artış Şubat verilerine çok yansımayacak ve enflasyon muhtemelen daha da düşecek.

Analist, "İran çatışmasının her geçen günü, fiyat risklerini ve ABD enflasyonuna olan dolaylı etkileri artırıyor" ifadelerini kullandı.

Veri, TSİ 15.30 açıklanacak. DXY dolar endeksi %0,1 yükselişle 98,942 seviyesinde işlem görüyor.