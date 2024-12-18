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ABD Hazine kâğıdı getiri eğrisinin dikleşmesi bekleniyor

ABD Hazine getiri eğrisinin, Fed'in faiz indirimlerinin kısa vadeli getirileri sabitlemesiyle dikleşmesi beklenirken, orta ve uzun vadeli getirilerde de yükseliş bekleniyor.

Haber Merkezi
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ABD Hazine kâğıdı getiri eğrisinin dikleşmesi bekleniyor
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T. Rowe Price küresel sabit gelirler başkanı Arif Hüseyin, ABD Hazine getiri eğrisinin, Fed'in faiz indirimlerinin kısa vadeli getirileri sabitlemesiyle dikleşmesi beklenirken, orta ve uzun vadeli getirilerin yükseleceğini söyledi.

Hüseyin, “Yeni ABD yönetimi anlamlı yeni bilgileri temsil ediyor ve en azından belirsizlik ve daha geniş bir dizi sonuç yaratıyor” dedi.

Yatırımcılar Trump yönetiminin kampanya vaatlerini yerine getirip getirmeyeceğini beklerken Hüseyin, ABD'nin mali genişlemesinin, ABD ekonomisinin gücünün, Hazine tahvillerine yönelik düşen yabancı talebin ve enflasyonist risklerin daha dik bir getiri eğrisine yol açması gerektiğini belirtti.

Hüseyin, ABD seçimleri ile Trump'ın göreve başlaması arasındaki bu dönemde piyasaların “fırtına öncesi sessizlik” içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

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