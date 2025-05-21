ABD Hazine kâğıdı getirileri yükseldi, dolar zayıfladı

Yatırımcıların “ABD sat” işlemleri geri dönerek Hazine getirilerini yükseltti ve doları zayıflattı.

Bugün önemli bir verinin açıklanmayacak olması yatırımcıların ABD'nin bütçe açığı ve belirsiz ticaret politikası konusunda endişelerinin ön plana çıkmasına neden oldu.

Trump'ın milletvekillerine destek vermeleri için baskı yapmasının ardından GOP'un bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi'nde oylanmaya daha yakın görünmesi bütçe açığı endişelerinin artırdı.

Hazine'nin satışları 30 yıllık getiriyi yüzde 5'in üzerine çıkardı. 10 yıllık yüzde 4,538 ve iki yıllık yüzde 3,998 seviyesinde.

WSJ Dolar Endeksi, doların yen karşısında yüzde 0,5 ve euro karşısında yüzde 0,3 zayıflamasıyla yüzde 0,3 düştü. Dolar, beklenenden daha yüksek çıkan İngiltere enflasyonunun ardından sterlin karşısında da değer kaybetti.