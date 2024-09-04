ABD istihdam verileri öncesinde Dolar Endeksi geriledi
ABD'de haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam cuma günü açıklanacak. Dolar, küresel piyasalarda veri öncesinde geriledi.
ABD Doları, Fed'in faiz indirimi beklentilerini değiştirebilecek ABD istihdam verileri öncesinde düşüyor.
TSİ 17:00'de açıklanacak olan işyeri açılış ve devir anketinin ardından, perşembe günü ADP özel istihdam verileri ve cuma günü tarım dışı istihdam raporu açıklanacak.
Commerzbank döviz analisti Antje Praefcke, doların çarşamba ve perşembe günleri “biraz fazla geri” gidebileceğini söylerken, “cuma günkü rapor belirleyici olacağından” kimsenin pozisyon değişikliği yapmayacağını “hiçbir taraf önemli ölçüde pozisyon almayacağını” belirtti.
Praefcke, ağustos ayı istihdam verilerinin, temmuz ayı raporunun daha agresif faiz indirimleri spekülasyonlarını tetiklemesinin ardından özellikle önemli olduğunu vurguladı.
DXY dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 101,628 seviyesine geriledi.