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ABD konut satış verileri doların yükselişini destekleyebilir

ABD’de yaklaşan seçimler ve Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin doların seyir üzerinde etkilerini yorumlayan analistler, güçlü seyrin sürebileceğini belirtiyor.

Haber Merkezi
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ABD konut satış verileri doların yükselişini destekleyebilir
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Unicredit Research analistlerine göre dolar, ABD Hazine getirilerindeki artış ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ABD seçimlerini kazanma ihtimali nedeniyle son birkaç haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.

“Dolar, uzun vadeli ABD Hazine getirilerindeki istikrarlı artıştan gelen destekle genel olarak sağlam kalmaya devam ediyor” değerlendirmesini yapan UniCredit, yatırımcılar Trump'ın zaferinin daha yüksek enflasyona ve daha büyük bir bütçe açığına yol açacağını öngördükçe getirilerin yükseldiğini de belirtti.

Analistlere göre, TSİ 17:00'de açıklanacak güçlü ABD yeni konut satışları verisi, doları yükseltebilir.

Dolar Endeksi (DXY), çarşamba günü 12 haftanın en yüksek seviyesi olan 104,566'ya ulaştıktan sonra yüzde 0,1 düşüşle 104,08’e geriledi. Euro/dolar sınırlı yükselişle 1,08 seviyesinden karşılık buldu.

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