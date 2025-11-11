ABD’de kurumların bağımsızlığındaki bozulma doları zorluyor

ABN Amro ekonomistleri yayınladıkları bir notta, Trump yönetimi altında ABD kurumlarının politize edilmesinin ve bağımsız kurumlara yapılan baskının doların küresel rezerv para birimi olarak hakimiyetini tehdit ettiğini belirtti.

Ekonomistler, ABD kurumlarındaki yıpranmanın yılbaşından bu yana yüksek hızla devam ettiğini ve dolar rezerv sisteminin ne kadar güvenilir olduğu sorusunun artık göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Ekonomistler, "Beyaz Saray denetçileri görevden alıyor, siyasi rakipleri kovuşturuyor, gözetimi ortadan kaldırıyor ve kurumları derinden partizan yöntemlerle yeniden organize ediyor" ifadeleri kullanırken, bu durumun ABD'nin kurallara bağlı, çoğulcu kurumlara ve güçlü piyasalara sahip bir ülke olarak kalıp kalmayacağı konusunda şüpheler yarattığını vurguladı. Bu özelliklerin ülkeye yatırım çektiğini ve doları desteklediğini kaydettiler.