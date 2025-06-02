ABD'li büyük bankadan dolar tahmini! Hangi para birimlerini önerdi?

Morgan Stanley'in tahminlerine göre dolar, faiz indirimleri ve yavaşlayan büyümenin etkisiyle önümüzdeki yılın ortalarında en son COVID-19 salgını sırasında görülen seviyelere gerileyecek.

Aralarında Matthew Hornbach'ın da bulunduğu stratejistler, 31 Mayıs tarihli bir notta, ABD Dolar Endeksi'nin gelecek yıl bu zamanlar yaklaşık yüzde 9 düşerek 91'e gerileyeceğini öngördü.

Stratejistler, "Faizlerin ve döviz piyasalarının, geniş aralıklarda iki yıl süren dalgalı ticaretin ardından, ABD dolarını çok daha aşağı ve getiri eğrilerini çok daha dik hale getirerek sürdürülecek büyük trendlere başladığını düşünüyoruz" diye yazdı.

Morgan Stanley raporu, tüccarlar ve analistler ABD Başkanı Donald Trump'ın ticarete yönelik yıkıcı yaklaşımını değerlendirirken, doların görünümünü sorgulayan sesler korosuna katkıda bulunuyor. Meera Chandan liderliğindeki JPMorgan Chase & Co. stratejistleri geçen hafta yatırımcılara, ABD para biriminde düşüş eğiliminde olduklarını, bunun yerine Yen, Euro ve Avustralya dolarına bahis yapılmasını önerdiklerini söyledi.