ABD’nin çatışmalara müdahil olması doları düşürür mü?
ABD’nin İsrail-İran çatışmasına müdahil olması durumunda uzmanlar dolarda zayıflayama görüleceğini belirtti. Uzmanlar, böyle bir adımın petrol fiyatlarını düşürebileceğini ve bu gelişmenin hem faiz indirimi beklentilerini hem de ABD’nin ticaret dengesini etkileyerek dolar üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor.
MUFG Bank Analisti Derek Halpenny, Trump yönetiminin önümüzdeki günlerde ABD'nin İsrail-İran çatışmasına müdahil olduğunu doğrulaması halinde doların düşebileceğini söyledi
Halpenny, ABD'nin herhangi bir müdahalesinin çatışmanın sona ermesini hızlandıracağını ve İran'ın ham petrol arzında kesinti yaratma güdüsünü azaltacağını savunarak, "Bu da petrol fiyatlarında bir düzeltmeye yol açabilir ve doları zayıflatabilir" dedi.
Daha düşük petrol fiyatları ABD'nin faiz oranlarını daha da düşürmesini destekleyecek ve büyük bir petrol üreticisi olan Amerika'nın ticaret koşulları için olumsuz olacaktır.
Başkan Trump salı günü yaptığı Truth Social paylaşımında ABD'nin İsrail'in saldırılarına katılabileceğini öne sürdü. DXY dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,688'e geriledi.