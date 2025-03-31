Alman bankadan yıl sonu dolar/TL tahmini

Commerzbank, dolar/TL tahminini hem bu yıl sonu, hem de gelecek yıl sonu için yükseltti. Commerzbank analisti Tatha Ghose, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından protestolar ve siyasi belirsizlik bir süre devam ederse Türk Lirası'nın zayıflamasının muhtemel olduğunu söyledi.

Bu durumun uluslararası ilişkileri etkileyeceğini belirten analist, "Bu senaryoda, liraya günlük müdahale ve yönetim maliyetli olacak; para birimi düşmeye devam ederek enflasyonu daha da yukarı itecek" değerlendirmesinde bulundu.

Commerzbank, doların liraya karşı tahminlerini 2025 sonu için 42'ye ve 2026 sonu için 46'ya yükseltti; önceki tahminler sırasıyla 38 ve 40 seviyesindeydi.