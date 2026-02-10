Atlanta Fed Başkanı Bostic: Dolara olan güven sorgulanmaya başlıyor

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic yaptığı konuşmada, ABD dolarına duyulan güvenin sorgulanmaya başlandığına dair işaretler gördüğünü ve güvenin daha önce sorgulanmadığı yerlerde bile tartışılmaya başladığını söyledi.

“Daha önce sorgulanmayan yerlerde bu güvenin artık soru işaretleriyle karşılaştığını gösteren bir dalgalanma görmeye başladık” diyen Bostic, geçen yaz Avrupa’da bulunduğu sırada insanların kendisine “Hâlâ güvenebilir miyiz? Neleri bilmemiz gerekiyor?” diye sorduğunu aktardı.

Bostic, bu tür gelişmelerin belirli piyasalardaki hareketlerin ötesinde doların değerlemesinde dalgalanmalara yol açabileceğini ifade ederek, “Umarım bunu kaybetmeyiz, doların küresel itibari para birimi olması ABD için faydalı oldu,” dedi.