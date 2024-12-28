Bankalar Birliği'nden sahte dolar açıklaması
Geçen aylarda sahte banknotların piyasaya sürüldüğü iddialarıyla bankaların kabul etmediği banknotları, döviz büroları da almamıştı. Buna yönelik TBB'den döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin açıklama yapıldı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemelerinin büyük ölçüde tamamlandığını, bankaların döviz banknotlarının kabulünü yaptığını bildirdi.
Birlikten yapılan yazılı açıklamada, bankalar tarafından döviz banknotlarının kabul işlemlerine ilişkin oluşan tereddütler nedeniyle bilgilendirmede bulunuldu.
Açıklamada, "Gerek müşterilerimizin gerekse bankalarımızın güvenliği için yapılan döviz banknot sayma ve döviz kontrol makinelerinin güncellemeleri büyük ölçüde tamamlanmış olup bankalarımızca döviz banknotlarının kabulü yapılmaktadır." denildi.