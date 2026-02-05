Barclays: Artan risk primi ABD doları üzerinde baskı oluşturuyor

Barclays stratejistleri, ABD ekonomisinin küresel rakiplerine kıyasla güçlü performansını sürdürmesine rağmen, artan risk priminin ABD doları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını belirtti.

Barclays tarafından yayımlanan bültene göre, güçlü büyüme ve ekonomik direnç normal şartlarda para birimini desteklemesi gerekirken, piyasalar giderek artan politika, jeopolitik ve mali belirsizlikleri fiyatlıyor. Banka, ekonomik temeller ile döviz kurları arasındaki bu kopukluğun, ABD ekonomik verilerinde net bir bozulma olmasa dahi doların daha fazla değer kaybetmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yen potansiyeli, Euro'dan daha güçlü

Barclays, zayıflayan dolar karşısında Japon Yeni'nin değer kazanma potansiyelinin Euro'ya kıyasla daha yüksek olduğunu vurguladı.

Euro'nun, olası ABD gümrük tarifelerinin etkileri dikkate alındığında halihazırda yüksek seviyelerden işlem gördüğü ve yükseliş potansiyelinin sınırlı olduğu ifade edildi.

Para politikasına yönelik beklentilerde ise piyasaların bu yıl Federal Reserve (Fed) tarafından iki faiz indirimi yapılacağını öngördüğü kaydedildi. Enflasyonun seyri veya büyüme verilerindeki değişimlere bağlı olarak bu tahminlerde yaşanacak sapmaların, yatırımcıların dolar pozisyonlarını önemli ölçüde değiştirebileceği belirtildi.