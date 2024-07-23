Biden’ın çekilmesi sonrası “dolar” sıkıştı

Unicredit Araştırma Birimine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi daha fazla belirsizlik yaratsa da dolar, bu kararın etkisinden sıyrılmaya devam ederek istikrarlı bir şekilde işlem görüyor.

Unicredit analistleri, “Doların güçlü bir tepki vermemesi, para politikası kararları ve faiz oranı farklarının döviz piyasalarını yönlendirmede hala daha büyük bir rol oynadığı gerçeğini yansıtabilir” dedi.

Analistlere göre, bugün veri gündemin sakin olurken, yalnızca TSİ 17:00'de açıklanacak ABD mevcut konut satışları verisi izlenerek dolarda dar bir bantta görülen işlemler devam edecek.