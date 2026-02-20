Brooks: ABD’de iyi veriler artık doları desteklemiyor

Goldman Sachs eski Stratejisti Robin Brooks, ABD tarım dışı istihdam verileri ile ABD doları arasındaki on yıllık korelasyonda bir "rejim değişikliği" yaşandığını ileri sürdü. Brooks, beklentilerin üzerinde gelen istihdam verilerinin artık doları yükseltmek yerine değer kaybetmesine neden olacağı bir döneme girildiğini belirtti.

Şu anda Brookings Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olarak görev yapan Brooks, piyasanın Federal Reserve'den (Fed) faiz indirimi beklediğini ifade etti. Brooks'a göre, Fed'in uzun vadeli nominal getirileri sınırlayan politikalar izlemesi durumunda, güçlü istihdam verileri reel getirileri düşürebilir ve Amerikan varlıklarının cazibesini azaltarak doların zayıflamasına yol açabilir.

Brooks, piyasada Başkan Donald Trump'ın politikalarına yönelik derin bir şüphecilik olduğunu savundu. Trump'ın Fed'e yönelik faiz indirim çağrılarını ve politikalarındaki oynaklığı hatırlatan Brooks, piyasaların arka planında düşük faiz beklentisinin hâkim olduğunu dile getirdi.

Söz konusu değişimin bir kanıtı olarak, 11 Şubat tarihinde açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen ocak ayı istihdam raporu gösterildi. Normal şartlarda doları desteklemesi beklenen bu verinin ardından, küresel rezerv para biriminin değer kazanmak yerine gerilediği kaydedildi.