Capital Economic, Trump döneminde doların güçlenmesini bekliyor

Capital Economics'e göre, ABD ekonomisi ve borsasının benzerlerinden daha iyi performans göstermeye devam etmesi ve seçilmiş Başkan Donald Trump'ın gelecek yıl kapsamlı gümrük vergileri uygulamaya başlamasıyla ABD dolarının 2025 yılında biraz daha değer kazanması bekleniyor.

Capital Economics'e göre, kasım ayındaki ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin kazandığı zafer, geniş tabanlı bir dolar rallisini tetikledi.

CE, daha yüksek ABD tarifelerine uyumun önümüzdeki yıl dolar için bir başka yükseliş ayağı oluşturması ve ABD Dolar Endeksi'ni 2022 zirvesine yakın olan 110 civarına itmesini bekliyor. ABD Dolar Endeksi şu anda 106,92 seviyesinde.