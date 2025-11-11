Carry trade rüzgârı: Dolar yeniden cazibe kazanıyor

ABD doları, küresel rezerv para birimi hakkında endişe yaratan "Sell America" söylemlerine meydan okuyarak dünyanın en cazip varlıklarından biri olma konumunu yeniden kazanıyor.

Bloomberg’in hesaplamalarına göre, Japon yeni veya İsviçre frangı gibi düşük getirili para birimlerinden borçlanıp parayı dolara yatırma stratejisi, bu varlıkların oynaklığı hesaba katıldığında Avrupa hisse senetleri ve Çin devlet tahvilleri gibi piyasalardaki zımni getirileri geçecek gibi görünüyor.

Bu durum, Başkan Donald Trump'ın küresel ekonomik düzeni sarmasına rağmen doların küresel portföylerdeki kritik konumunu koruyacağını gösteriyor.

8 yılın en kötü performansı

Bloomberg Dolar Endeksi bu yıl yüzde 7'ye yakın düşerek sekiz yılın en kötü performansını sergiledi. Ancak kısmen carry trade nedeniyle eylül ayındaki düşük seviyeden yüzde 3 civarında toparlandı.

Hong Kong'daki JPMorgan Private Bank stratejisti Yuxuan Tang, doların yeniden en yüksek carry para birimlerinden biri olacağını belirtti. Tang, yönlü veya carry perspektifinden bakıldığında konunun güçlü dolar olacağını söyledi.

Carry, varlık değerlerini yeniden şekillendirebiliyor

Doların yeniden çekiciliğinin küresel piyasalar üzerindeki etkileri incelenmeye devam ediliyor. Carry işlemleri büyük sermaye akışları yaratarak varlık değerlerini yeniden şekillendirebiliyor ve New York'tan Singapur'a kadar piyasa hissiyatını etkileyebiliyor.

Doların çekiciliğine kısmen uzun süreli hükümet kapanmasının günde 9,6 trilyon dolarlık küresel döviz piyasasındaki fiyat dalgalanmalarını azaltması sonucu doların oynaklığındaki keskin düşüş yardımcı oldu. Bu durum, yabancı yatırımcıların döviz riskinden korunmadan dolar varlıklarına yüklenmesindeki riski azaltıyor.