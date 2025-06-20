Çin MB Pan: ABD dolarının baskın rolü bile artık kesin değil!

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gonsheng, “egemen para birimlerinin bir arada var olduğu ve kontrol ve dengelerle rekabet ettiği” bir uluslararası para sistemi çağrısında bulundu.

Tek bir para biriminin hâkim olduğu bir sistemin doğasında var olan istikrarsızlığa karşı uyarıda bulunan Pan, jeopolitik gerilimlerin yaşandığı dönemlerde para biriminin silah olarak kullanılmasının yaratacağı riskler konusunda uyardı.

Pan, “Geleneksel sınır ötesi ödeme altyapıları kolaylıkla politize edilebilir, silah haline getirilebilir ve tek taraflı yaptırım araçları olarak kullanılabilir. Küresel düzende derin bir değişime tanık oluyoruz: Açık piyasalar ve çok taraflı kurallar parçalanıyor ve sistemin temel taşı olan ABD dolarının baskın rolü bile artık kesin değil" dedi.