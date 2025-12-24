Çin Yuanı, dolar karşısında 15 ayın zirvesine çıktı

Çin Yuanı, ABD doları karşısında 15 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Güçlü resmi orta nokta kuru ve yıl sonuna özgü mevsimsel döviz talebi, para birimini destekledi. Yuan, erken işlemlerde dolar başına 7,0103 seviyesine çıkarak 30 Eylül 2024’ten bu yana en güçlü düzeyini gördü.

Yuan, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 3,9 değer kazandı ve 2020’den bu yana en güçlü yıllık artışına doğru ilerliyor. Geniş tabanlı dolar zayıflığı, ABD ile ticaret gerilimlerinin azalması ve Çin ihracatının dayanıklılığı bu performansta etkili oldu. Aynı dönemde dolar, Fed’in gelecek yıl faiz indirimlerine devam edebileceği beklentileriyle 20 yılı aşkın sürenin en zayıf yıllık performansına yöneldi.

Piyasa açılışı öncesinde Çin Merkez Bankası, dolar/yuan orta nokta kurunu 7,0471 olarak belirledi.

Güçlü orta noktaya rağmen, Merkez Bankası’nın kasım sonundan bu yana kuru piyasa beklentilerinin altında belirlemesi, yuanın aşırı değer kazanmasını sınırlama çabası olarak yorumlandı. Spot yuan, işlemlerde 7,0284 seviyesinden açıldı ve 02.44 GMT itibarıyla 7,0276 seviyesinde bulunarak önceki kapanışa göre 4 pip değer kazandı.