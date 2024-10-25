Citi analistleri: Dolarda kar elde etmenin zamanı gelmiş olabilir

ABD’li Citi Group stratejistleri, ABD Doları’nın Euro karşısında değer kazanacağına yönelik, paritede düşüş yönünde pozisyonların kar edebileceği zamanlamada olunduğunu öngördüler.

ABD’nin ekonomik verilerinde görülen güçlü seyir, yüksek ABD tahvil getirileri ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçimleri kazanma olasılığı son zamanlarda doları yükseltti. Dolar uzun bir yükseliş kaydederek bu hafta başında Euro karşısında son 3,5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Spekülatörler dolardaki uzun pozisyonlar için “önemli ölçüde arttı” derken, Citi, “artık kar almanın ihtiyatlı” olduğunu söyledi.

Dolar endeksi (DXY) eylül ayı sonunda 100’ün altına sarkarken, ekim ayı boyunca 104,27’ye kadar çıktı. Dünkü sert düşüş sonrası bugün 103,93 seviyesinden karşılık buldu. Euro/dolar (EUR/USD) paritesi de sınırlı gerilemeyle 1,082 seviyesinde karşılık buluyor.

Dolarda herhangi bir düşüş muhtemelen geçici olacak

ING'den Francesco Pesole, doların önümüzdeki günlerde yükselmeye devam etmesi gerektiğini ve herhangi bir düşüşün muhtemelen geçici olacağını söyledi.

ABD hizmet ve imalat faaliyetlerine ilişkin S&P Global bileşik satın alma yöneticileri endeksi sürpriz bir hızlanma gösterdi ve zayıf Euro bölgesi verileriyle tezat oluşturdu.

“Zor durumdaki Euro Bölgesi ile büyüme farklılığı, dolar açısından olumlu bir tema olmaya devam ediyor” diye konuşan Pesole, doların Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanma olasılığı nedeniyle de yükseldiğini vurguladı.

Pesole, “Dün gördüğümüz dolar rallisindeki ivme kaybı, daha geniş bir trendin başlangıcı gibi görünmüyor” dedi.