Commerzbank: Dolar yön bulmakta zorlanabilir

Commerzbank analisti Baur, para biriminin gidişatını belirleyecek tek etkenin Fed toplantısı ve alınacak kararın gerekçeleri olacağını belirtirken, açıklanacak verilerin bu süreçte belirleyici olmayacağını ifade ediyor.

Hükümetin yeniden açılmasının ardından geciken eylül tarım dışı istihdam verilerinin 16.30’da yayımlanması bekleniyor ancak Baur’a göre bu veriler "çoktan toplanmış" olduğu için mevcut durumu yansıtmıyor. Ekim ayına ilişkin tam istihdam raporu yayımlanmayacak, kasım verileri ise Fed toplantısından sonra gelecek. Bu nedenle piyasaların elindeki veriler, doların yönüne ilişkin net bir sinyal üretmiyor.

Dolar endeksi (DXY) sabit seyrediyor. Endeks, kısa süre önce gördüğü iki haftanın zirvesi olan 100.321’in ardından 100.203 seviyesinde yatay işlem görüyor.