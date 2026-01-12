Commerzbank'tan dolar/TL'de yükseliş beklentisi
Commerzbank, dolar/TL’nin yılın ilk çeyreği sonunda 44 seviyesine doğru hareket edebileceğini belirtti.
Commerzbank, mevcut ortamda yeni faiz indirimlerinin Türk Lirasında değer kaybına destek olmayacağını ancak yine de TCMB'nin ocak toplantısında 150 baz puan faiz indirmesinin beklendiğini belirtti.
Kuruluşun değerlendirmesinde dolar/TL paritesinin çeyrek dönemin sonunda 44 seviyelerine doğru hareket edebileceği de öngörüldü.
Dolar/TL paritesi halihazırda yatay seyirle 43,13 seviyesinde işlem görüyor.