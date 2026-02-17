Danske Bank’tan güçlü Euro senaryosu

Euro’nun önümüzdeki bir yıl içinde dolar karşısında değer kazanması bekleniyor. Danske Bank analisti Mohamad Al Saraf’a göre, ABD ile Euro Bölgesi arasındaki enflasyondan arındırılmış reel faiz farkının daralması Euro’yu destekleyecek.

Al Saraf, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Haziran’da ve ardından eylülde faiz indirimi yapabileceğini, buna karşılık Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 2026 ve 2027 boyunca faizleri sabit tutmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Avrupa varlık piyasasındaki toparlanmanın da Euro’yu destekleyeceği, ayrıca yatırımcıların zayıf dolar riskine karşı korunma amaçlı pozisyonlarını artırmasının kur üzerinde etkili olacağı ifade edildi.

Danske Bank, Euro’nun 12 ay içinde 1,25 dolara yükseleceğini öngörüyor.