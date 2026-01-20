Deutsche Bank: Grönland gerilimi doların çökmesine yol açabilir

Deutsche Bank analistleri, Grönland konusunda yaşanabilecek bir krizin ABD dolarının değerinde sert bir düşüşe yol açabileceğini belirtti. Banka tarafından yayımlanan bir bültende, Avrupa ülkelerinin yaklaşık 8 trilyon dolarlık ABD tahvili ve hisse senedine sahip olduğu, bu tutarın dünyanın geri kalanının elindeki toplam ABD varlıklarının neredeyse iki katına denk geldiği vurgulandı.

DB’nin yatırım notunda, Avrupa’nın, Donald Trump’ın Grönland’ı ele geçirme planları yaptığı ve bu hedefe ulaşana kadar yedi Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulamayı düşündüğünü öğrenmesiyle birlikte, risk altına giren asıl unsurun bu yatırımlar olduğu ifade edildi. Notta, “Batı ittifakını varoluşsal bir tehdit altına sokmaya başlarsanız, Avrupalılar neden ABD’nin harcamalarını finanse etmeye devam etsin?” denildi.

Açıklamada, geçen yıl bu dönemde Danimarka emeklilik fonlarının varlıklarını ülkeye geri çekerek dolar pozisyonlarını azalttığı hatırlatılırken, ABD’nin tüm askeri ve ekonomik gücüne rağmen temel bir zayıflığa sahip olduğu savunuldu. Deutsche Bank’a göre bu zayıflık, ABD’nin büyük dış açıklarını finanse edebilmek için diğer ülkelere bağımlı olması.