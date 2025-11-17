Dev banka dolarda 1 yılda yüzde 30’a yakın yükseliş bekliyor

  1. Ekonomim
Commerzbank, dolar/TL paritesini yıl sonunda 44 seviyesinde tahmin ederken, 2027 sonuna dek euro/TL beklentisini de açıkladı.

Alman bankası Commerzbank, Türk lirasına ilişkin beklentilerini, dolar/TL ve euro/TL pariteleri için yeni tahminlerini açıkladı. Banka, önümüzdeki dönemlerde kurda kademeli bir yükseliş öngörüyor.

Dolar/TL’de 2026 sonuna dek yükselişi yaklaşık yüzde 30 olacağı öngörüldü.

Commerzbank'ın güncellediği tahminlere göre, Dolar/TL paritesi için, bu yılın aralık ayı beklentisi 44,0 olarak belirlendi. 2026 Mart ayında 45,0'e, haziran ayında 50,0'ye ve aralık ayında 55,0'ye ulaşması beklenen kurun, 2027 Aralık ayında ise 57,0 seviyesine gelmesi öngörülüyor.

Euro/TL tarafında ise, bu yılki aralık ayı tahmini 51,48 iken, 2026 Mart ayı için 53,55, haziran ayı için 60,0 ve 2026 Aralık ayı için 67,10 beklentisi bulunuyor. Bankanın 2027 Aralık ayı için Euro/TL tahmini ise 68,40 olarak açıklandı.

 

