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Dev banka dolar/TL tahminini düşürdü

Garanti BBVA, 2024 dolar/TL tahminlerini 38 seviyesinden 37 seviyesine indirirken, Türkiye’nin 2024 büyüme tahminini de yüzde 3,5'ten yüzde 3,2'ye çekti.

Haber Merkezi
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Dev banka dolar/TL tahminini düşürdü
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Garanti BBVA Araştırma, Türkiye Ekonomik Görünümü Ekim 2024 raporunu yayımladı. Ekonomik görünüm notunda makroekonomik tahminlerinde revizyona gitti.

BloombergHT haberine göre, Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert liderliğine hazırlanan araştırma notunda Türkiye'nin 2024 büyüme beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,2 seviyesine çekildi.

2025 büyüme tahmininde de indirime gidilerek öngörü yüzde 3,5'ten yüzde 2,7'ye geriledi.

Garanti BBVA ekonomistleri uzun vadeli büyüme tahminlerin de yüzde 3,5'ten yüzde 4'e çıkardı.

Faiz indirimi tahmini değişmedi

Banka, politika faizinin ilk indirim tarihini önceki tahminlerinde olduğu gibi Aralık 2024’te olacağını öngörürken, 2025 sonunda politika faizinin yüzde 30 seviyesine ineceğini tahmin etti.

Dolar/TL’de gerileme

Garanti BBVA uzmanları, dolar/TL tahminlerini de revize etti. Önceki raporda 2024 yılsonu dolar/TL beklentisi 38 seviyesinde olurken, 37'ye çekildi. 2025 yılsonu dolar/TL beklentisi de 45,5 TL oldu.

Yıl sonunda enflasyon beklentisi yüzde 43 olurken, 2025 için de tahmin yüzde 25 oldu.

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