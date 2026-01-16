Dev bankalar doların değer kaybedeceğini öngörüyor

Bank of America (BofA) analistleri, ABD’de Fed’in faiz indirimleriyle doların zayıflama riskine karşı korunma maliyetinin azalacağını ve bunun da doların bu yıl çoğu para birimi karşısında değer kaybetmesine yol açacağını öngördü.

Analistler, Fed'in faiz indirmesinin ABD faiz farklarının daha da daralmasına, daha zayıf bir dolara karşı ABD varlıklarının korunma maliyetinin de düşeceğini belirtirken, “görece” yüksek kalan korunma maliyetlerinin, 2025'te dolar risklerine karşı korunma faaliyetlerinin önündeki temel engellerden biri olduğuna işaret etti.

Analistler, Trump yönetiminin konutla ilgili maliyetleri düşürme çabasının daha fazla faiz indirimini teşvik edebileceğini ve Fed bağımsızlığına yönelik risklerin de dolar için potansiyel bir zorluk oluşturduğunu vurguladılar.

Commerzbank dolarda zayıflama beklentisini sürdürüyor

Commerzbank, Beyaz Saray kaynaklı son siyasi dalgalanmalara rağmen ABD dolarının şimdiye kadar sınırlı tepki verdiğini, ancak piyasaların dolar açısından riskleri hafife almaya devam ettiğini belirtti.

Banka, yılın geri kalanında doların kademeli olarak değer kaybedeceği yönündeki beklentisini koruduğunu açıkladı.

Commerzbank’ın güncel tahminlerine göre, Euro/dolar paritesinde yukarı yönlü bir seyir öngörülüyor. Bankanın ay sonu bazlı projeksiyonlarında, paritenin Mart 2026’da 1,19, Haziran 2026’da 1,20, Eylül 2026’da 1,22 ve Aralık 2026’da 1,22 seviyesine ulaşması bekleniyor.

2027 yılına ilişkin tahminlerde ise Euro/dolar paritesinin mart ve haziran aylarında 1,21, eylül ve aralık aylarında ise 1,20 seviyelerinde dengelenmesi öngörülüyor.