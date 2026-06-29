Dev bankalardan ortak görüş: Dolar zayıflamaya devam edecek

Küresel piyasalarda doların yönüne ilişkin beklentiler yeniden şekilleniyor. Dolar bir yandan son bir yılın en iyi aylık performansını göstermeye hazırlanırken, diğer yandan dev yatırım bankaları, Orta Doğu’daki jeopolitik tansiyonun kademeli olarak azalmasına rağmen yatırımcıların dolardan uzaklaşarak alternatif varlıklara yönelmeye devam etmesini bekliyor. Doların önümüzdeki dönemde özellikle Euro karşısında değer kaybetmeyi sürdürebileceği öngörülüyor.

BNP Paribas, Orta Doğu'daki durumun kademeli olarak normalleştiği ancak fiyat baskılarının sürdüğü temel senaryosunda doların Euro karşısında yeniden değer kaybetmesini bekliyor.

Bankanın 29 Haziran 2026 tarihli ekonomik görünüm raporuna göre, küresel yatırımcıların dolardan uzaklaşarak varlıklarını çeşitlendirme eğiliminin sürmesiyle Euro/dolar paritesindeki yükselişin kademeli biçimde devam edeceği öngörülüyor.

BNP Paribas, Euro/dolar paritesinin 2026'nın son çeyreğinde 1,16'ya, 2027'nin son çeyreğinde ise 1,20'ye ulaşacağını tahmin etti. Euro/sterlin paritesinin 2026 sonunda 0,88, 2027 sonunda da aynı seviyede kalması bekleniyor.

Banka, Japon yeni ve İngiliz sterlininin dolar karşısında değer kaybetmesini öngördü. Dolar/yen paritesi için 2026 sonu tahmini 165, sterlin/dolar paritesi için ise 1,32 olarak açıklandı. Bu eğilimin 2027'de de sürmesi bekleniyor.

ING, temmuzda 1,15 bekliyor

ING, bu hafta ABD'de açıklanacak ekonomik verilerin dolar açısından belirleyici olacağını değerlendirdi.

Banka, tarım dışı istihdamın yeniden 100 bin kişinin üzerinde artmasını beklediğini ancak doların mevcut seviyelerinde olumlu beklentilerin büyük ölçüde fiyatlandığını belirtti. Bu nedenle ING, dolardaki yeni yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi yönündeki görüşünü koruduğunu ifade etti.

ING ayrıca, Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenecek ECB Forumu'ndan, perşembe günü açıklanacak kritik enflasyon verisi öncesinde Avrupa Merkez Bankası'ndan güvercin tonda mesajlar beklemediğini kaydetti.

Banka, Euro/dolar paritesinin temmuz ayında yeniden 1,1500 seviyesine yükselmesini beklediğini açıkladı.