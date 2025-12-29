Dolar 2026’da baskı altında kalabilir

Charles Stanley analisti Abbas Owainati, ABD dolarının 2026’da da zorlu bir görünümle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Bu yıl yaşanan sert değer kaybı, uzun vadeli mali sürdürülebilirliğe dair endişeler, öngörülemeyen politikalar nedeniyle güvenli liman statüsünün aşınması, ABD dışı yatırımcıların artan kur riskinden korunma eğilimi ve sermaye akışlarındaki değişimlerle ilişkilendiriliyor.

Owainati, Fed’in faiz indirimlerine devam etmesinin gelecek yıl doları baskı altında tutabileceğini söyledi. Daha zayıf bir doların ise gelişen piyasa hisselerine destek sağlayabileceğini; dış borç yükünü hafifleteceğini, sermaye girişlerini artıracağını ve yerel para birimi getirilerini güçlendireceğini ifade etti.

DXY dolar endeksi 98,008 seviyesinde yatay seyrediyor. Endeks yılbaşından bu yana yaklaşık %10 geriledi.