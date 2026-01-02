Dolar 2026’nın ilk işlem gününde toparlanma işaretleri verdi

ABD doları, 2026 yılının ilk işlem gününde sınırlı da olsa değer kazanarak önceki yılın zayıf seyrinin ardından toparlanma işareti verdi.

Doların başlıca para birimleri karşısındaki performansını ölçen DXY endeksi yüzde 0,1 artışla 98,459 seviyesine yükseldi. Endeks, 24 Aralık’ta gördüğü 97,749 seviyesinin ardından yaklaşık 12 haftanın en düşük düzeylerinden yukarı yöneldi.

DXY, 2025 yılını yüzde 9,37’lik düşüşle tamamlayarak 2017’den bu yana en kötü yıllık performansını kaydetmişti.

Doların geçen yılki değer kaybında, Başkan Donald Trump’ın gümrük tarifelerine yönelik politikalarına ilişkin endişeler, yatırımcıların ABD varlıklarından çeşitlendirme yoluyla uzaklaşması ve doların düşüş riskine karşı yapılan korunma işlemlerindeki artış etkili oldu.

Analistler, ABD varlıklarının yerel para birimi cinsinden güçlü performans göstermesine rağmen dolar bazında görece daha zayıf kaldığına dikkat çekiyor. Bu durumun, dolar üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.