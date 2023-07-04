Dolar 26 TL sınırında

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 25,95 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay başladı. Dolar kuru, gün içinde en düşük 25,7590 TL seviyesini, en yüksek ise 26,0350 TL'yi gördü. Kur, saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,52 yükselişle 26,0346 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, rekor seviyesini geçtiğimiz çarşamba günü Kurban Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu zamanda uluslararası piyasada 26,24 TL'ye yükselerek görmüştü.

Euro da gün içerisinde en yüksek 28,4420 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,38 yükselişle 28,3991 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,1071 TL seviyesinde işlem görüyor.

Euro'nun, tarihi rekoru 28,89 TL'de, İngiliz sterlinin ise 33,60 TL'de bulunuyor.