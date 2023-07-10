Dolar 26 TL'nin üzerinde

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 26,03 TL seviyesinde tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Dolar kuru, gün içinde en yüksek 26,1780 TL seviyesini görürken; kur saat 09:40 itibarıyla 26,0952 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da 28,7410 TL'ye kadar tırmanırken; şu dakikalarda 28,5655 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,4365 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,19 oranında yükselişle 102,46 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0952 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,87 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,82 seviyesinde bulunuyor.