Dolar, 26 TL'nin üzerindeki seyrini sürdürüyor

Dolar, geçtiğimiz haftayı 25,88 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 26,03 TL'den başladı. Dolar kuru, gün içinde en düşük 25,5340 TL'yi, en yüksek ise 26,1330 TL'yi görürken; kur saat 09:49 itibarıyla yüzde 0,70 oranında yükselişle 26,0741 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, rekor seviyesini geçtiğimiz çarşamba günü Kurban Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu zamanda uluslararası piyasada 26,24 TL'ye yükselerek görmüştü.

Euro’da da yükseliş devam ediyor

Euro, cuma günü en son işlemlerde 28,13 TL'de işlem görürken; bugün en yüksek 28,4670 TL'ye kadar tırmandı. Euro, şu dakikalarda yüzde 0,80 yükselişle 28,3655 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,0351 TL seviyesinde işlem görüyor.

Euro'nun, tarihi rekoru 28,89 TL'de, İngiliz sterlinin ise 33,60 TL'de bulunuyor.