Dolar 26,64 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle yurt içi piyasalarının kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda 26,64 TL'ye kadar yükseldi. Kur saat 09.54 itibarıyla yüzde 0,22 primle 26,6162 TL'de işlem gördü. Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,62 TL'de hareket etmişti.

Euro da sığ piyasada en yüksek 29,00 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,33 artışla 28,9481 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,6381 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,04 oranında yükselişle 103,58 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0869 seviyelerinde hareket ediyor.