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Dolar, 27 TL sınırında

Dolar kuru, en yüksek 27,0740 TL seviyesini; Euro kuru ise 30,0770 TL'yi gördü. Şu dakikalarda ise dolar 27 TL sınırında işlem görüyor.

Haber Merkezi
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Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,94 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 26,95 TL'den başladı. Kur, yeni güne yatay başlamasının ardından, gün içerisinde en yüksek 27,0740 TL seviyesini gördü. Dolar, saat 13:22 itibarıyla yüzde 0,05 yükselişle 26,9524 TL'de hareket etti. Euro da gün içerisinde en yüksek 30,0770 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,12 artışla 29,7822 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,6407 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,12 oranında yükselişle 101,47 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1046 seviyelerinde hareket ediyor.

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