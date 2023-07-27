Dolar, 27,04 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,94 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 26,95 TL'den başladı. Dolar, yeni güne yatay başlamasının ardından, gün içinde en yüksek 27,0430 TL'yi gördü. Kur saat 10:07 itibarıyla yüzde 0,17 yükselişle 26,9520 TL seviyesinde hareket etti.

Euro da bugün en yüksek 30,0390 TL'yi görürken; şu dakikalarda 29,9591 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,9745 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mesajları sonrası 101 seviyesinin altına sarkarken; şu dakikalarda yüzde 0,01 düşüşle 100,96 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, zayıf doların desteğiyle şu sıralarda 1,1105 seviyelerinde hareket ediyor.