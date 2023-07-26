Dolar, 27,10 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,10 TL'ye kadar yükselirken; 27 TL sınırındaki seyrini sürdürüyor. En düşük 26,8400 TL'yi gören kur, saat 10:13 itibarıyla yüzde 0,12 yükselişle 26,9589 TL seviyesinde hareket etti. Euro da gün içerisinde en yüksek 29,8650 TL'yi görürken; şu dakikalarda 29,8238 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,7516 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,14 oranında düşüşle 101,21 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1062 seviyelerinde hareket ediyor.