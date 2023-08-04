Dolar, 27,40 TL'nin üzerini test etti

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,96 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 26,98 TL'den başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte Asya piyasalarında 27,41 TL'ye kadar yükselirken, saat 12.27 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 26,9866 TL'de işlem gördü.

Euro da gün içerisinde en yüksek 30,2900 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,03 kazançla 29,5391 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,3016 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında düşüşle 102,54 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0935 seviyelerinde hareket ediyor.