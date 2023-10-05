Dolar, 27,60 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 27,57 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 27,56 TL'den başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,60 TL'ye kadar yükselirken, saat 11.47 itibarıyla yüzde 0,14 yükselişle 27,5680 TL'de hareket etti. Euro kuru da sığ piyasada yüzde 0,29 primle 29,3760 TL'yi görürken; şu dakikalarda 29,0657 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,5207 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,04 oranında düşüşle 106,75 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0509 seviyelerinde hareket ediyor.