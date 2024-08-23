Dolar, 34 lirayı aştı

Dolar, TL karşısında bankalararası piyasalarda dün, 33,7894-33,9567 bandında hareket ederken, günü önceki kapanışına göre sınırlı bir artışla 33,8864 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından, 34 lira seviyesinin aşarak 34,0027’den işlem gördü. Dolar/TL sonrasında 34 seviyesinin altına gerileyerek, 33,99 seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

TL, dolar karşısında son 1 haftada yüzde 1, ay başından bu yana ise yüzde 2,6 değer kaybederken, dolar/TL kuru yıl başından bu yana yüzde 15, son 1 yılda da yüzde 25 yükseldi.

Euro/TL de yüzde 0,17 değer kazancıyla 37,8511 seviyesinden, sterlin/TL de yüzde 0,58 artışla 44,6740 karşılık buluyor.

Fed’in faiz indiriminin fiyatlanmasıyla yaklaşık 2 aydır düşüş seyrini sürdüren dolar endeksi, 101,28 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar atacağı faiz indirimi adımları para piyasalarında yön belirleyici oluyor.

Fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağı yönündeki öngörüler yüzde 85 seviyesine çıkarken, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu yakından izleniyor.