Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!

Dolar kuru, 19 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yarattığı şok ve yabancı çıkışı sonrasında ilk kez 41 TL'nin üzerine çıktı. 19 Mart'ta dolar/TL 41,6416 seviyesini görmüştü.

Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasalarda 41,01 TL'ye kadar yükselirken; saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,19 artışla 41,0134'te hareket ediyor.

Bankalararası piyasasada ise dolar, 40,857-40,922 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dolar, Türk lirası karşısında ay başından bu yana yüzde 0,9; yıl başından bu yana ise yüzde 16 değer kazandı.