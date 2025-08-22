Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!
Dolar, 19 Mart tarihinden bu yana ilk kez 41 TL'nin üzerini test etti. Kur, şu dakikalarda bu seviyenin üzerinde tutunmaya çalışıyor.
Dolar kuru, 19 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yarattığı şok ve yabancı çıkışı sonrasında ilk kez 41 TL'nin üzerine çıktı. 19 Mart'ta dolar/TL 41,6416 seviyesini görmüştü.
Dolar/TL bu sabah uluslararası piyasalarda 41,01 TL'ye kadar yükselirken; saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,19 artışla 41,0134'te hareket ediyor.
Bankalararası piyasasada ise dolar, 40,857-40,922 TL seviyesinden işlem görüyor.
Dolar, Türk lirası karşısında ay başından bu yana yüzde 0,9; yıl başından bu yana ise yüzde 16 değer kazandı.