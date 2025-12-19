Dolar, ABD enflasyon verisi sonrası toparlandı
ABD’de kasım ayında enflasyonu ekonomistlerin beklentisinin altında kaldı. Veri sonrası faiz indirimleri için beklentiler güçlenince dolar ilk tepki olarak zayıfladı. Ancak yatırımcılar temkini elden bırakmadı.
ABD’de kasım ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7’ye gerileyerek ekonomistlerin yüzde 3,1’lik beklentisinin altında kaldı. Bu veri, faiz indirimleri için gerekçeyi güçlendirdiği için başlangıçta doları zayıflattı. Ancak son hükümet kapanması nedeniyle eksik veriler ve metodolojik sorunlar yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtı.
Deutsche Bank analistleri, bu nedenle piyasanın veriyi ihtiyatla değerlendirdiğini belirtti. Dolar ayrıca Japon yenindeki zayıflıktan destek buldu. Japonya Merkez Bankası faizleri beklendiği gibi artırsa da yakın vadede yeni artış beklentilerini güçlendiremedi.
DXY dolar endeksi yüzde 0,2 yükselerek 98,575 seviyesine çıktı.