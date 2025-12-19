Dolar, ABD enflasyon verisi sonrası toparlandı

ABD’de kasım ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7’ye gerileyerek ekonomistlerin yüzde 3,1’lik beklentisinin altında kaldı. Bu veri, faiz indirimleri için gerekçeyi güçlendirdiği için başlangıçta doları zayıflattı. Ancak son hükümet kapanması nedeniyle eksik veriler ve metodolojik sorunlar yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtı.

Deutsche Bank analistleri, bu nedenle piyasanın veriyi ihtiyatla değerlendirdiğini belirtti. Dolar ayrıca Japon yenindeki zayıflıktan destek buldu. Japonya Merkez Bankası faizleri beklendiği gibi artırsa da yakın vadede yeni artış beklentilerini güçlendiremedi.

DXY dolar endeksi yüzde 0,2 yükselerek 98,575 seviyesine çıktı.