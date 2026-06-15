Dolar, ABD-İran anlaşmasıyla 10 günün dibini gördü

Jeopolitik gerginliklerin ve enflasyon endişelerinin azalmasıyla güvenli liman olarak görülen dolar değer kaybetti. Euro, Asya seansında yüzde 0,4 yükselişle 1,16174 dolara kadar çıkarken sterlin yüzde 0,4 artışla 1,3461 doları gördü.

Japon yeni de ABD doları karşısında 160,23'ten 160,02 seviyesine toparlandı.

Dolar endeksi, 5 Haziran'dan bu yana en zayıf düzeyi olan 99,55'e kadar geriledi. Şu sıralarnda yüzde 0,28 kayıpla 99,471 seviyesinde.

Sydney'deki ATFX Global'in baş piyasa stratejisti Nick Twidale, "Önümüzdeki birkaç seansta doların düşmeye devam edeceğini düşünüyorum. Avustralya doları ve yen gibi risk para birimlerinin bir miktar değer kazanmasını bekleyebiliriz. Ancak büyük çaplı hareketler görmeyeceğiz" dedi. Twidale, boğazın gerçekte ne kadar hızlı açılacağını ve petrol akışlarının normale dönmesinin ne kadar süreceğini görmenin bekleyiş yaratacağını belirterek "Bu kesinlikle haftalardan çok aylar alacak bir süreç" diye konuştu.

Japon yeni, 160,225'e kadar zayıflayarak olası resmi müdahale için bir eşik olarak yaygın biçimde kabul edilen 160 seviyesi civarında dalgalanmaya devam etti.

Bu hafta Fed, BOJ ve Avustralya Merkez Bankası başta olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz kararları takip edilecek. Fed'in Çarşamba günü faizi yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutması bekleniyor; ancak piyasalar yeni başkan Kevin Warsh'un politika açıklaması ve basın toplantısındaki sinyallere odaklanıyor. CME FedWatch aracına göre yatırımcılar bu yıl faiz artışı beklentilerini azalttı; Aralık ayı için faiz artırım ihtimali bir hafta önceki yüzde 70'in üzerinden yaklaşık yüzde 50'ye geriledi.

TD Securities'den kıdemli faiz stratejisti Prashant Newnaha ise "Anlaşmanın bazı unsurlarına ilişkin müzakereler sürüyor; ancak merkez bankacıları, en azından şimdilik, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını ve temel senaryoya dönüşmediğini görerek nefes alıyordur" dedi.